Kleintierzuchtverein: Silberne Ehrennadel für Hilmar Vogel

Bei der Weihnachtsfeier des Kleintierzuchtvereins Kitzingen wurde Hilmar Vogel vom Vorsitzenden Uwe Hartmann mit der silbernen Landesverbandsehrennadel ausgezeichnet.

Hartmann hob laut einer Pressemitteilung die Verdienste von Hilmar Vogel hervor, er bezeichnete ihn als Feuerwehrmann, der immer bereit sei, sei es bei Renovierungen, notwendigen Einkäufen oder der unkonventionellen Nachbarschaftshilfe in der Vereinszuchtanlage. Seit 1998 ist Hilmar Vogel Mitglied bei den Kitzinger Kleintierzüchtern und seitdem in der Vorstandschaft, als Vergnügungswart, stellvertretender Schriftführer oder Zuchtwart für Kaninchen.

Rund 40 Mitglieder erlebten einen geselligen Nachmittag mit allerlei weihnachtlichen Geschichten und Liedern. Für die Vereinsjugend brachte der Nikolaus ein Geschenk.

Der Kleintierzuchtverein begeht in diesem Jahr sein 130-jähriges Gründungsfest und lädt zur Ausstellung "Alois Dees Gedächtnisschau" am 4. und 5. Januar in den städtischen Bauhof ein. Etwa 150 Tiere der verschiedensten Rassen, beispielsweise die Witwenpfeifgans, das Dresdner Huhn oder indische Pfautauben können dort laut Mitteilung betrachtet werden.