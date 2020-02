Kleinschrodt hat einen Vorsatz: Zeit nehmen für die Gemeinde

Nicht weit weg von seinem Wohnhaus in Biebelried recken sich auf einer Grünfläche junge Nordmanntannen in die Höhe. Manfred Kleinschrodt atmet tief durch, saugt den Tannenduft in sich ein. Mitten unter den künftigen Christbäumen tankt er Energie. Energie, die er auch braucht für die bevorstehende Kommunalwahl, bei der er Bürgermeister werden will. "Zuhören. Planen, anpacken" lautet sein Slogan, mit dem er wirbt, nach dem Motto: "Aller guten Dinge sind drei".

Vor sechs Jahren hat es für ihn noch nicht gepasst, da unterstützte er noch den amtierenden Bürgermeister Roland Hoh als Kandidaten für die gemeinsame Liste CSU/Freie Bürger. Jetzt will es der CSU-Ortsvorsitzende Kleinschrodt wissen und selbst Bürgermeister werden. Nominiert von CSU und Freien Bürgern.

Kleinschrodt gibt sich selbstbewusst. Nach ihn stark prägenden 18 Jahren Arbeit im Gemeinderat, davon sechs Jahre als Bürgermeister-Stellvertreter, besitze er ein "breites Wissen", sagt Kleinschrodt.

Im Ort extrem verwurzelt

Vor kurzem erst 50 Jahre alt geworden, soll für ihn auch ein neuer politischer Lebensabschnitt beginnen. Für Politik habe er sich schon immer interessiert, mit dem Ort sei er schon immer extrem verwurzelt gewesen. "Ich habe sehr früh angefangen, Vereinsgeschichten mit zu übernehmen", erzählt er. Das habe ihn auch bewogen, mit 26 Jahren für den Gemeinderat zu kandidieren. Geschafft hat er es dann sechs Jahre später, in das Gremium gewählt zu werden.

"Die Dorferneuerung hat mich von Anfang an begleitet." Diese sei ihm auch immer wichtig gewesen. Logischerweise ist jetzt der Abschluss dieses Verfahren sein wichtigstes Ziel. Aber auch danach sieht Kleinschrodt viele Aufgaben. Die Sanierung der Simultankirche in Kaltensondheim zählt er auf, die Vermarktung der Baugebiete, die Erschließung von Gewerbegebieten, einen besserer Nahverkehr oder Angebote für alle Generationen. Dazu kämen viele kleine Sachen.

Keine Kleinigkeit sind für ihn die großen Wasserverluste. "Wir kriegen es einfach nicht gebacken", ärgert er sich darüber. Während Westheim und Kaltensondheim in Ordnung seien, "ist Biebelried eine Katastrophe" – in puncto Wasserleitungen.

Gleicher Wissensstand für alle

Für die Arbeit im Gemeinderat wünscht er sich, Fraktionen außen vor zu lassen, einfach zusammenzuarbeiten. Gemeinsam Lösungen zu erarbeiten sei sein Verständnis von Politik. Das funktioniere dann, wenn alle Beteiligten den gleichen Wissenstand haben. "Alles transparent machen und gemeinschaftlich anpacken, dann kommt man zu einer Lösung", ist sich der 50-Jährige sicher.

Drei Bürgermeister habe er erlebt und in jeder Phase etwas gelernt. Was auf ihn zukäme im Falle seiner Wahl, könne er gut abschätzen. Viele kommunalpolitische Seminare habe er schon besucht. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister für Biebelried funktioniere nicht mit ein paar Stunden. "Das fordert 30 Stunden die Woche", schätzt er und möchte sich Zeit nehmen für die Gemeinde. Früher wäre ihm die mangelnde Zeit auf die Füße gefallen, da sei er auch noch Nebenerwerbslandwirt gewesen. Jetzt habe er die Zeit.

Was er sich wünscht? "Dass wir die drei Ortsteile aus dem Kopf bringen." Das hänge schon zu lange in den Köpfen drin. Ein Stück weiter zusammenrücken, die Harmonie der Ortschaften herstellen, das sei sein Wunsch, über den er eigentlich schon gar nicht mehr reden mag.

Passionierte Radfahrer

Freizeit sei bei ihm derzeit knapp. "Momentan Wahlwerbung", begründet er dies ebenso knapp. Ansonsten widmet er sich gerne dem Vereinsleben, der Politik und dem Sport. Die Radwege in der Umgebung kennt er übrigens alle. Von Biebelried aus ist er schon zu Touren an den Brombachsee aufgebrochen oder Richtung Regensburg. Auch der Mosel-Radweg sei traumhaft gewesen. Zur Arbeit nach Kitzingen fährt er ab und an mit dem Rad; 102 Mal seien es einmal in einem Jahr gewesen, schließlich macht er bei "Aktiv mit dem Rad zur Arbeit" mit.

Manfred Kleinschrodt Alter: 50 Partei: CSU Wohnort: Biebelried Beruf: Kaufmännischer Angestellter Ehrenämter: Gemeinderat, CSU-Ortsvorsitzender, Beisitzer im CSU-Kreisverband, zweiter Vorsitzender Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung, Schriftführer Jagdgenossenschaft Familie: verheiratet, zwei Kinder Hobbys: Radfahren, Skifahren, Sport

