Volkach vor 1 Stunde

Kleinlaster aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch machten sich unbekannte Täter an einem Kasten-Lkw zu schaffen, der an der Brunnsteige in Volkach geparkt war. Die Unbekannten brachen die hintere Flügeltüre auf und stahlen aus dem Fahrzeug drei Bohrhämmer, zwei Bohrmaschinen, sowie zwei Stichsägen. Der Geschädigte beziffert seinen Schaden auf 10 000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.