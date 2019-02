Kleinlangheims Abwässer nach Schwarzach

Die Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken (AZV) bekommt Zuwachs. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Verbands in ihrer Sitzung am Donnerstag den Anschluss Kleinlangheims an die Verbandskläranlage. Offen ist noch der Anschluss von Dimbach. Derzeit führt ein Ingenieurbüro eine Studie für die zukünftige Abwasserentsorgung mehrerer Volkacher Stadtteile durch.

Thomas Glückert vom Ingenieurbüro TIG erläuterte die Maßnahmen, die das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg beim Anschluss Kleinlangheims fordert. Die Regenüberlaufbecken in Atzhausen und Feuerbach müssen umgebaut werden. Sanierungsmaßnahmen für beide Becken seien allerdings, so Glückert, sowieso erforderlich. Die Pumpen im Pumpwerk Stadtschwarzach I müssen erneuert werden. Die gesamte Investitionskostensumme, die in den nächsten Jahren vor allem durch allgemeine Sanierungen anfällt, bezifferte Glückert auf 3,4 Millionen Euro. Die Kosten für den Rückbau der Kleinlangheimer Kläranlage trägt die dortige Gemeinde. Auch die Ausgaben für ein neues Regenüberlaufbecken sowie ein Pumpwerk mit Zulaufkanal muss deren Gemeindesäckel stemmen. Bauherr bei allen Bau- und Umbaumaßnahmen ist der AZV, so der einstimmige Beschluss des Verbandsrats.

Verbandsvorsitzender Volker Schmitt erinnerte an die Beschlüsse im AZV und im Gemeinderat Kleinlangheim. Im Mai 2018 stimmte der Verbandsrat dem Anschluss Kleinlangheims unter Beteiligung am Bestandsvermögen der Kläranlage grundsätzlich zu. Im November 2018 entschied sich Kleinlangheim, einen Antrag an den AZV zu stellen und sich am Verbandsvermögen zu beteiligen.

Zum möglichen Anschluss Dimbachs erklärte Schmitt, dass das Ingenieurbüro Hoßfeld-Fischer im Auftrag der Stadt Volkach eine Studie für die zukünftige Abwasserentsorgung der Stadtteile Rimbach, Obervolkach, Krautheim und Dimbach durchführt. Im Zuge dieser Studie soll auch die Machbarkeit eines Anschlusses von Dimbach an die Verbandskläranlage des AZV geprüft werden. Einhellig sprachen sich die Verbandsräte grundsätzlich für einen Anschluss Dimbachs aus. "Geografisch macht es Sinn ", meinte Schmitt. Die Trasse von Dimbach nach Schwarzach führe bergab, während die Strecke nach Volkach Berg und Tal zu bewältigen habe. AZV-Klärwärter Karl Kuhn gab grünes Licht : "Die 300 Dimbacher Gleichwerte kann unsere Kläranlage noch gut verkraften." Johanna Sendner gab zu bedenken, dass der "Puffer nach oben" wegen neuer Baugebiete in Schwarzach nicht groß sei. Jetzt will man Studie und Entscheidung aus Volkach abwarten.

Einstimmig beschlossen wurde der Haushalt 2019. Die Eckdaten: Gesamthaushalt 1,157 Millionen Euro, Verwaltungshaushalt 1,059 Millionen Euro, Investitionen im Vermögenshaushalt 98 000 Euro. In dieser Woche wurde die letzte Darlehensrate getilgt, so dass der AZV schuldenfrei ist.

"Ein großes Problem" wird auch in Zukunft die Klärschlammentsorgung sein, sagte Schmitt. Die mit der Entsorgung beauftragte Firma Südwasser rechnet in diesem Jahr mit Mehrkosten von 20 000 Euro. Der Verbandsrat stimmte dem Angebot des Unternehmens für die Klärschlammentsorgung zum Mehrpreis von 18 Euro pro Tonne zu. Ein Vergleichsangebot war noch teurer.