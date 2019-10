Kleinlangheimer Grundschüler sammelten säckeweise Müll

Kids for future – gemeinsam schaffen wir was - mit diesem Jahresthema wollen sich Lehrkräfte und Kinder der Grundschule Kleinlangheim aktiv auseinandersetzen. Was kann jeder für den Umweltschutz und gegen die Klimaerwärmung tun? Ein erster Schritt wurde dafür schon umgesetzt: Mit Feuereifer beteiligten sich die Kinder aller Klassen mit ihren Lehrerinnen an der Aktion Tour de Müll, die vom Kreisjugendring und der Kommunalen Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen organisiert wurde. Während sich in Kleinlangheim die Kinder der dritten und vierten Klassen auf die Müllsuche machten, säuberten die Erst- und Zweitklässler die Flur rund um Großlangheim. Dabei wurden sie von einigen Eltern unterstützt. Die Kinder sammelten Bierkrüge, Pfandflaschen aus Glas und Plastik, Autofelgen, Schuhe und Plastikverpackungen. Alles in allem kamen einige Säcke Müll zusammen. Zum Abschluss spendierte die Gemeinde Großlangheim eine Brotzeit. Die Dritt- und Viertklässler freuen sich auf einen Zuschuss der Kleinlangheimer Gemeinde für die Anschaffung von Pausenspielen.