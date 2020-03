Kleinlangheim vor 2 Stunden

Kleinlangheim: Landfrauen schmücken Osterbrunnen mit Abstand

Die Landfrauen Marga Ziegler und Heidi Öttinger haben es sich nicht nehmen lassen, unter der Leitung von Ortsbäuerin Maria Wallrapp auch in diesem Jahr ihren Brunnen, den sie im Jahre 2009 der Gemeinde gespendet haben, zu schmücken. Mit einem ausreichenden Abstand angesichts der Corona-Pandemie haben sie im Kirchenburghof bei Sonnenschein den Kranz und die Girlande gebunden, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.