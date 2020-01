Marktbreit vor 28 Minuten

Kleine und große Könige sammeln für Kinder im Libanon

Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit" waren elf Sternsingergruppen in Marktbreit, Obernbreit, Gnodstadt und Marktsteft unterwegs. Viele Male wurde das Sternsingerlied gesungen und an den Haustüren der Schriftzug "20-C+M+B-20" angebracht. Ihr Engagement zeigte sich auch in der Spendensumme von 4880 Euro. Durch den Einsatz der kleinen und großen Könige werden nicht nur Kinder im Libanon unterstützt, sondern in mehr als 100 Ländern der Welt, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinden.