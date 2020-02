Kitzingen vor 1 Stunde

Kleidermarkt beendet Winterpause

Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14 in Etwashausen beendet seine Winterpause. Wie es in einer Mitteilung der Caritas heißt, ist er am Freitag, 13. März, erstmals wieder geöffnet. Von 14 bis 15 Uhr können dort gut erhaltene Oberbekleidung, Kinder- und Sportbekleidung, Bettwäsche und Handtücher abgegeben werden. Am darauffolgenden Dienstag, 17. März, werden zwischen 10 und 11 Uhr Gebraucht-Textilien ausgegeben.