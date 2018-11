Klaus Ziegler spendet 175 mal Blut

72 Blutspender aus dem gesamten Landkreis wurden am Mittwochabend im Rotkreuz-Haus in Kitzingen mit "Gold mit Goldkranz" für mindestens 50-maliges Blutspenden ausgezeichnet. An der Spitze stand in diesem Jahr Klaus Ziegler, der insgesamt 175 mal zur Blutspende gegangen war.

"Es ist unglaublich, welche Menge an Blut Sie gespendet haben und wie Sie damit vielen Menschen geholfen haben", sagte der stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Dr. Bertram Poch, der in seinem Kurzreferat auf die vielfältigen Aufgaben des Organes Blut im menschlichen Körper verwies. Bis heute, so Poch, sei es der Wissenschaft nicht gelungen, Blut künstlich herzustellen - und "das wird wohl auch so bald nicht geschehen".

Umso wichtiger sei die freiwillige "Leistung" der Blutspender, denn: "Sie spenden ein Wunderwerk der Natur", durch das vielen Menschen das Leben gerettet werden kann. Für ihn selber als Arzt ist Blut auch das "Netzwerk, das viele Operationen überhaupt erst ermöglicht". Auch wenn dann bei einer Operation kein Spenderblut gebraucht werde - alleine die Tatsache, dass es im Notfall verfügbar ist, gibt dem Operateur Sicherheit.

Im Laufe der Jahre, so Pochs kurzer Rückblick auf die Geschichte der Bluttransfusion, sei die Sicherheit in den vergangenen Jahren steil nach oben gegangen: Lag in den 1980er Jahren die Infektionsrate nich bei 1:5000, so ist sie heute bei 1:1.000.000: "Das ist vernachlässigbar geworden."

"Sie sind alle Lebensretter", sagte Landrätin Tamara Bischof, sie ist die Vorsitzende des Kreisverbandes und bedankte sich für die "Hilfe am Nächsten auf Basis der freiwilligen und unentgeltlichen Blutspende". Jeder von uns könne betroffen sein, so Bischof.

Das BRK kann seine satzungsgemäßen Aufgaben nur dann erfüllen, wenn es den technischen und wissenschaftlichen Stand seiner Einrichtungen an die Erfordernisse unserer Zeit anpasse. Das gelte auch insbesondere für das Blutspendewesen. Die Basis dafür legen die treuen langjährigen Blutspender, die eine mengenmäßig ausreichende Konservenbereitstellung gewährleisten. Die aber darüber hinaus Vorbilder für die Gesellschaft und auch Werbeträger für den Blutspendedienst sind.

Dank sagte die Landrätin auch den freiwilligen Helfern, die mit ihren ehrenamtlichen Leistungen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Blutspendetermine überhaupt ordnungsgemäß durchgeführt werden können.. Musikalisch umrahmt wurde der Ehrungsabend vom Klavierduo Thu-Huong Tong und Bao Trung Nguyen von der Musikschule Kitzingen.