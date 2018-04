Klaus Ott im Bürgersaal

Am Freitag, 27. April, lädt der Träger- und Fördervereins ehemalige Synagoge Obernbreit zu einem kostenfreien Gesprächsabend in den Bürgersaal im Rathaus ein.

Wie Zeitungen oder das Fernsehen funktionieren, was im Internet geschieht, wer prüft, was richtig und was falsch ist und wer entscheidet, was wie verbreitet wird, darüber referiert Klaus Ott ab 20 Uhr im Bürgersaal.

Klaus Ott machte laut Pressemitteilung in Marktbreit Abitur und arbeitet seit 1994 bei der Süddeutschen Zeitung, wo er Mitglied im Rechercheteam ist.

In dieser Funktion engagiert er sich erfolgreich für Transparenz. Dafür erhielt der 59-Jährige zusammen mit dem Team angesehene Preise.