Klassische Musik bei Kerzenschein in der Marktbreiter Rathausdiele

Am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr, ist das international besetzte "Eliot Quartett" zu Gast in der historischen Rathausdiele in Marktbreit. Das Streicher-Ensemble wurde 2014 gegründet und hat bereits zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei dem Marktbreiter Rathauskonzert spielen Maryana Osipova (Violine), Alexander Sachs (zweite Violine), Dimitry Hahalin (Viola) und Michael Preuss (Violoncello) Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Anton von Webern und Franz Schubert. Karten im Vorverkauf sind ab 10. September, jeweils Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr in der Tourist-Information Marktbreit, Tel.: (09332) 591595 oder per E-Mail an: touristinfo@marktbreit.de erhältlich.