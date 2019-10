Volkach vor 4 Stunden

Klassiker der Rock- und Popgeschichte in Volkach

Neues von den Isabellas gibt es am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr im Techtel-Mechtel in Volkach zu hören. Manuel Prieto, Wolfgang Butterhof, Thomas Steppat und Peter Kroher wollen dem Publikum mit Evergreens, Gassenhauern sowie aktuellen Chart- und Heartbreakern so richtig einheizen, heißt es in einer Pressemitteilung.