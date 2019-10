Kitzingen vor 57 Minuten

Klassentreffen ehemaliger Wirtschaftsschüler

45 Jahre nach dem Abschluss an der Wirtschaftsschule, trafen sich laut einer Pressemitteilung 15 ehemalige Schüler der Wirtschaftsschule Kitzingen auf dem Schwanberg in Rödelsee. Auch die damalige Klassenlehrerin, Frau Christel Jahn, war der Einladung gefolgt. Nachdem das letzte Treffen 20 Jahre zurücklag, gab es während des Spaziergangs auf dem Schwanberg vieles zu erzählen. Nach einer Rast mit Imbiss, stand eine Führung im Jüdischen Friedhof in Rödelsee auf dem Programm. Danach besuchten die Ehemaligen noch das Grab eines bereits verstorbenen Klassenkameraden, bevor letztendlich 18 Teilnehmer den Tag in einer Häckerwirtschaft ausklingen ließen.