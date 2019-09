Klassentreffen der ehemaligen Klasse 1 c in Volkach

Die bayerischen Schulferien nutzte die ehemalige Klasse 1 c der Grundschule Volkach, um sich 50 Jahre nach der Einschulung im Jahr 1969 wieder einmal zu sehen. 22 der 39 damaligen Erstklässler kamen zurück zu ihren schulischen Wurzeln. Die beiden Initiatorinnen Anita Gabrisch und Margit Rettner überreichten den Teilnehmern eine kleine mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte, die sie selbst gebastelt hatten, so die Mitteilung. Begeistert waren die ehemaligen ABC-Schützen auch, dass sie von ihrer damaligen Klassenlehrerin Irene Meixner in ihr früheres Klassenzimmer geführt wurden. Mit zahlreichen Anekdoten half sie so mancher Erinnerung auf die Sprünge. Bei einer kleinen Weinprobe am Nachmittag in der Volkacher GWF tauchten die Mittfünfziger tief ein ins Meer der Erinnerungen. Auf dem Volkacher Weinfest klang das Klassentreffen aus.