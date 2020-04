Klage gegen Gerlachshäuser Baugebiet zurückgezogen

Mit einer für künftige Häuslebauer erfreulichen Nachricht wartete Schwarzachs Bürgermeister am Dienstag in der Sitzung des Bau-, Energie- und Umweltausschusses auf. Der Kläger gegen das Baugebiet Etterwasen II in Gerlachshausen hat seine Klage beim Verwaltungsgericht zurückgezogen. Jetzt ist der Weg frei für die Erschließung des neuen Baulands mit 44 Bauplätzen. Erschlossen wird das Vorhaben am nördlichen Ortsrand von Gerlachshausen in zwei Bauabschnitten. In diesem Jahr werden 24 Baugrundstücke verwirklicht. Aktuell laufen die Grabungen nach Bodendenkmälern.

Das Baugebiet wird über einen gepflasterten Kreisel erschlossen. Dafür wird die Kreuzungsstelle umgebaut, die aktuell die Dimbacher Straße, den Sauwasenweg und die Straße An der Aspel miteinander verbindet. Der in Kreuzungsmitte stehende Bildstock wird um einige Meter Richtung Süden auf eine gemeindliche Pflanzfläche versetzt. Einhellig beschlossen die Ausschussmitglieder diese Maßnahme. Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Bildstock handelt es sich um ein "Kruzifix auf Sockel" mit Darstellung Fegefeuer. Der Auftrag für die Versetzung der Marter ging an die Firma Tully Stein aus Gerolzhofen, die als einzige von mehreren angeschriebenen Firmen ein Angebot abgab. Die Arbeiten kosten 5200 Euro. Die Untere Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Kitzingen hatte für die Versetzung des Bildstocks die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erteilt.

Wohnanlage mit Tagespflege kommt

Genehmigt hat der Ausschuss den Bauantrag für den Neubau einer Wohnanlage mit Tagespflege in der Schweinfurter Straße in Gerlachshausen. Für das Bauvorhaben waren mehrere Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Gerlachshausen Südwest" erforderlich, so die Änderung der Dachform und Dachneigung, eine geringfügige Überschreitung der Grundflächenzahl sowie einer Überschreitung der zulässigen Wandhöhe an der Ostseite des Gebäudes. Dort wird die Wohnanlage gut zwölf Meter hoch. Auf dem Grundstück wurden 20 Stellplätze für Fahrzeuge nachgewiesen. Nach Genehmigung durch das Landratsamt soll der Startschuss für die Tagespflegeanlage bereits im Mai fallen.

Bei der geplanten Erschließung von Bauland am Lerchenbühlweg in Schwarzenau haben die Ausschussmitglieder die Änderung der Größen von zwei Baugrundstücken beschlossen. Die Erschließung führt die Firma Strabag aus. Der Angebotspreis lag mit 129 000 Euro rund 11 000 Euro über der Kostenschätzung des Planungsbüros, war aber immer noch der günstigste unter drei Anbietern. Schon nach Ostern soll es im Lerchenbühlweg losgehen.

Neue Apotheke öffnet

Noch zwei Monate werden die Untersuchungsgrabungen nach Bodendenkmälern auf dem Gelände des neuen Tegut dauern. "Dann kann es zügig mit der Erschließung losgehen", teilte Bürgermeister Volker Schmitt mit. Erfreulich sei, dass voraussichtlich Anfang Mai die neue Apotheke in Stadtschwarzach eröffnet. Aktuell werde die Inneneinrichtung installiert. Die Apotheke entsteht in einer ehemaligen Backstube am Stadtschwarzacher Marktplatz.

Schmitt wies darauf hin, dass die nächste Sitzung des Gemeinderats am 21. April aufgrund der Corona-Krise nicht im Sitzungssaal des Langhauses stattfinden wird. Für die Mitglieder des Bauausschusses war dort ausreichend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand von eineinhalb Meter einhalten zu können. Für das mehrköpfige Ratsgremium reicht dagegen der Platz nicht aus. Denkbar wäre eine Verlegung der Ratssitzung in das Begegnungshaus Arche.