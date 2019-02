Kläranlagen-Alarm in Albertshofen

Große Aufregung am Freitag bei Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther und seinen Gemeindemitarbeitern: In der Kläranlage stank es nach Diesel; die Anlage schäumte und lief über. Horst Reuther vermutete, dass ein Bürger eine größere Menge Diesel oder Heizöl samt Reinigungsmittel unerlaubt in die Kanalisation eingeleitet und damit eine prekäre Situation in der Kläranlage verursacht hatte.

"Wir können froh sein", meinte Bürgermeister Horst Reuther zu dem Umstand, dass er für Montagmorgen um 9 Uhr Experten eines Planungsbüros in anderer Mission eingeladen hatte. Dabei fiel den Beteiligten eine abnormale Schaumentwicklung in den Klärbecken sowie Dieselgeruch in den Klärbecken auf. Sofort informierte Horst Reuther das Landratsamt und erstattete auch bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. "Die Becken haben geschäumt und sind übergelaufen", erklärte der Bürgermeister dieser Redaktion und sein Mitarbeiter Matthias Hofmann zeigte Bilder von dem ärgerlichen Ereignis.

Horst Reuther fand bei der Entsorgungsfirma Veolia einen guten Ansprechpartner, der dafür sorgte, dass Spezial-Gerätschaften nach Albertshofen geschafft wurden, um der Situation Herr zu werden. Die Albertshöfer saugten erst 20 Kubikmeter der schaumigen und brauen Brühe aus den Klärbecken ab und Veolia transportierte die kontaminierte Menge zu einer Spezialfirma nach Schweinfurt, wo jetzt chemische Untersuchungen vorgenommen werden, um der Flüssigkeit auf die Spur zu kommen. Der Schwarzacher Fachmann Hans Dresch stand den Albertshöfern übers Wochenende mit Rat und tat zur Seite, mehrere Versuche, die Fremdstoffe zu binden oder zerfallen zu lassen, fruchteten aber nicht. "Veolia hat einen Spezial-Sammelbehälter aus Nürnberg organisiert, in dem 70 Kubikmeter der kontaminierten Brühe passen", erklärte der Bürgermeister, der aber nicht sagen kann, wie lange die Spezialcontainer stehen bleiben können.

Wegen des 70 000 Liter fassenden Spezialbehälters vor der Kläranlage musste die Gemeinde vorübergehend den Anglersteg im Bereich der Kläranlage für die nächsten Tage sperren. Der Bürgermeister gab sich zumindest so weit erleichtert, "dass nichts aus der Kläranlage in den nahen Main gelangte, denn dann hätte das Malheur noch weit größere Folgen gehabt". Positiv an der ärgerlichen Angelegenheit war auch, dass die Kläranlage nicht umgekippt ist und die Bakterien weiterhin ihre Arbeit verrichteten. Trotzdem wird die Verunreinigung der Kläranlage eine teure Angelegenheit, Horst Reuther schätzte den Schaden auf einen "Betrag im mittleren bis oberen Bereich einer fünfstelligen Summe".

Der Bürgermeister hatte über das Wochenende kaum eine ruhige Stunde und erhoffte sich, den Verursacher noch ermitteln zu können. Über die Ortsrufanlage lobte Horst Reuther eine Belohung von 1000 Euro für denjenigen an, der Hinweise zur Ermittlung des Verursachers geben kann. Doch das Geld war nicht nötig, denn am Montagmorgen meldete sich ein Bürger, nachdem er die Durchsage im Ortsruf gehört hatte. Der Bürger hatte am Vorabend des Freitag eine größere Heizöl-Lieferung bekommen, dabei war vermutlich unbemerkt etwas schief gegangen