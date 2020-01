Kitzingen vor 52 Minuten

KjG Kitzingen sammelte 9800 Euro für Bogotà

"Segen bringen, Segen sein" – Wie jedes Jahr am 6. Januar entsandte die KjG Kitzingen wieder viele tatkräftige Sternsinger, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Nach dem Segen von Pfarrvikar Thaumüller und einer Stärkung im Dekanatszentrum Kitzingen machten sich die drei Weisen aus dem Morgenland auf und zogen von Haus zu Haus, um Gaben und Spenden für die Entwicklungshilfe der Ordensschwester Christl Link in Bogotà zu sammeln und den Segen in die Häuser zu tragen. Dabei kam eine Spendensumme von 9800 Euro zusammen. Natürlich freuten sich die fleißigen Kinder auch über etwas Süßes und Tee zum Aufwärmen.