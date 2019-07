Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzinger und Schweinfurter Kommunalpolitiker zu Gast im Landtag

Eine Gruppe mit rund 80 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aus den Landkreisen Kitzingen und Schweinfurt begrüßte die CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker in München. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte sich die Besuchergruppe von Wiesentheid aus auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. Dort erwartete die Gäste eine einstündige Gesprächsrunde mit ihrer Abgeordneten im Plenarsaal. Thema war auch der Lärmschutz entlang der A3 bei Geiselwind. Becker gab Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Vor dem Mittagessen informierte ein Film zum Parlamentsgebäude, das Maximilianeum, bis hin zu seiner heutigen Nutzung als Sitz des Bayerischen Landtags. Am Nachmittag erkundeten Kommunalpolitiker aus Unterfranken die Landeshauptstadt auf eigene Faust.