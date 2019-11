Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzinger Zukunftsforum zum Thema Klimaschutz

Was kann und muss in Kitzingen für den Klimaschutz getan werden? Über dieses Thema diskutiert Manfred Paul (SPD) laut Pressemitteilung am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in der Alten Schule im Innopark Kitzingen, Steigweg 24.