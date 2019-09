Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzinger Zukunftsforum Bauen und Wohnen

Wie und wo soll in Zukunft in Kitzigen gebaut und gewohnt werden? Über dieses Thema diskutiert Manfred Paul (SPD) laut Pressemitteilung am Freitag, 27. September, um 19 Uhr in der Deutschen Fastnachtakademie (Luitpoldstraße 8).