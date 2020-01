Kitzinger Stadt-Pfarrstelle wiederbesetzt

Nach einer einjährigen Vakanz ist die zweite Pfarrstelle der Stadtkirchengemeinde ab 1. März wiederbesetzt. Der "Neue" ist kein Unbekannter: Thilo Koch, bisher Inhaber der dritten Pfarrstelle wechselt zum 1. März auf die Stelle des geschäftsführenden Pfarrers, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pfarrer Thilo Koch wurde in Nürnberg geboren und wuchs in Schweinfurt auf. Nach dem Vikariat in Dillingen a.d.D. arbeitet er seit 1996 als Pfarrer im Team der Stadtkirche Kitzingen. Seit Mitte Juli 2019 hatte er bereits vertretungsweise die pfarramtliche Geschäftsführung übernommen.

"Wir freuen uns sehr, dass die Stelle wiederbesetzt ist, jedoch bedeutet dieser Wechsel eine erneute Vakanz“, so Dekanin Baderschneider. Im März wird die dritte Pfarrstelle im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben. Wenn sich geeignete Bewerber finden, wird das Team der Hauptamtlichen voraussichtlich ab September 2020 wieder komplett sein.

Die Amtseinführung von Pfarrer Koch wird am Sonntag, 22. März, um 11 Uhr in der Stadtkirche Kitzingen sein. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem Empfang ein.