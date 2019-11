Kitzinger Siedler feiern ihr Winterfest

Traditionell eine Woche vor dem ersten Advent veranstaltet das Quartiersmanagement der Sozialen Stadt mit Unterstützung von Vereinen, Schulen, Kindergärten, kirchlichen Einrichtungen, JungStil sowie Bürgern der Siedlung das Winterfest Sternenzauber im Winterwald. Im Stadtteilzentrum in der Königsberger Straße erwartet die Besucher am Freitag, 22. November, von 15 bis 20 Uhr liebevoll gestaltete Handwerkskunst, Musik sowie eine Fotoecke, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ganz besonders freuen sich die Organisatoren laut Pressemiteilung auf das große Weihnachtsliedersingen um 17.30 Uhr am Vorplatz des Stadtteilzentrums. Das Programm: Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Bastelangebote für Kinder und die Verkaufsstände im Saal sind geöffnet- Um 16 Uhr spielt die Akkordeongruppe Kitzingen, um 17 Uhr wird das Fest mit dem Posaunenchor der Friedenskirche und dem inklusiven Kinderchor der St. Martin-Schule offiziell eröffnet.