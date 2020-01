Kitzinger Schwimmer ermitteln ihre Vereinsmeister

Traditionell kurz vor Weihnachten haben die Schwimmer der TG Kitzingen ihre Vereinsmeister ermittelt. Absolviert werden mussten jeweils 50 Meter Rückenschwimmen, 50 Meter Freistil und 50 Meter Brustschwimmen, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Für die Jahrgänge 2010 und jünger waren es 25 Meter Rückenschwimmen, 25 Meter Freistil und 25 Meter Beine mit Brett.

Aus allen drei Zeiten wurden die Meister ermittelt. Daneben konnten sich die Schwimmanfänger über 25 Meter Beine mit Flossen ausprobieren und zum Schluss wurde noch die schnellste Familienstaffel gesucht. 75 Einzelstarter und 16 Familienstaffeln nahmen teil.

Eine klare Angelegenheit für David Weinig

Bei den Männern war es für David Weinig eine klare Angelegenheit. Er verteidigte in einer Gesamtzeit von 1:36,32 min (und damit minimal schneller als 2018) souverän seinen Titel, gefolgt von Noel Kohles (1:44,59 min) und Simon Vogel (1:48,69 min). Bei den Damen schnappte die erst zwölfjährige Julia Gabriel in 1:50,08 min den älteren Damen den Titel vor der Nase weg. Platz zwei ging an Vorjahressiegerin Hannah Voll (1:53,74 min) und Dritte wurde Elena Harbauer (1:55,31 min).

Über die 25-Meter-Strecken (Jahrgänge 2010 und jünger) schwammen Leonie Worschech (1:20,90 min) und Ben Knobbloch (1:10,83 min) die schnellsten Zeiten. Die Pokale für die Schnellsten in den Jahrgangsgruppen gewannen Leonie Worschech und Ben Knobloch (2010/2011), Sophie Landmann und Emil Schmitt-Raiser (2008/2009) und Julia Gabriel und Anton Schmitt-Raiser (2006/2007). Der Pokal für die schnellste Familienstaffel ging in diesem Jahr an die Familie Voll-Grießmeier. Knapp dahinter platzierten sich mit Familie Harbauer die Vorjahressieger und die Familie Schmitt-Raiser. Erfreulich war, dass es mit 16 Staffeln eine neue Rekordbeteiligung gab, wie es in der Mitteilung weiter heißt.