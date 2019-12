Kitzinger Schützen verkaufen ihr Gelände und bauen neu

Die Kitzinger Schützen wollen umziehen und machen damit ihr Gelände am Steigweg für den Bau von Mehrfamilienhäusern frei. Da sie mit dem Verkauf des bisherigen Vereinsgeländes den Neubau finanzieren wollen, musste zunächst der Bauausschuss des Stadtrats den Weg ebnen: Er fasste den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans am Steigweg. Zugleich wird damit die Ansiedlung von Einzelhandel verhindert, denn im Gegensatz zum knappen Wohnraum wünscht sich der Ausschuss dort keine neuen Supermärkte.

Geplant war, fünf Gebäude mit sechs Stockwerken zu errichten, was dem Ausschuss zu hoch erschien. Der Investor, der in der Sitzung anwesend war, deutete aber auf Nachfrage durch ein Kopfnicken an, dass er auch mit fünf Stockwerken pro Gebäude zufrieden sein könnte. Außerdem besteht die Möglichkeit, auch einen Kindergarten auf dem Areal unterzubringen. Noch ist darüber aber nicht entschieden.

Mit dem geplanten Neubau der Schützengesellschaft wird sich der Stadtrat demnächst befassen.