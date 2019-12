Kitzinger Rewe spendet Futter ans Tierheim

Katzen- und Hundefutter sowie verschiedene Leckerlis, im Wert von etwa 500 Euro, übergab Rewe Kitzingen-Inhaber Tobias Roppelt am Dienstag an das Tierheim Kitzingen. Die Spenden stammten von den Kunden des Marktes, die das Futter bei ihren Einkäufen in einem kleinen Häuschen abgeben konnten.

"Die Aktion läuft jetzt schon eineinhalb Monate", sagte Roppelt. Doch auch weiterhin bestünde in seinem Markt die Möglichkeit, Futter zu spenden. Die Aktion werde auf unbestimmte Zeit weitergehen."Wir freuen uns sehr", sagte Tierschutzvereinvorsitzende Gerd Menche. Genauso wie die 21 Katzen und 18 Hunde, die aktuell im Tierheim auf die Futterspenden warten. Gut vier Wochen würde das gespendete Futter für die Tiere reichen.