Kitzinger Realschüler mit Urkunden für Ehrenamt verabschiedet

Am Donnerstag fand an der Realschule Kitzingen die feierliche Abschlussveranstaltung zum Freiwilligen Engagierten Schuljahr (FESJ) statt, an dem 40 Schüler aus verschiedenen Schulen des Landkreises Kitzingen teilgenommen hatten. Nach Grußworten von Michael Rückel (Schulleiter der Realschule Kitzingen), Paul Streng (stellvertretender Landrat Landkreis Kitzingen) und Irene Görgner (Vertreterin des AWO Bezirksverbands Unterfranken e.V.) erhielten alle Schüler von Lisa Kriesinger (Vertreterin des Koordinierungszentrums WirKT ) ihre Urkunden. Aus der Realschule Kitzingen nahmen 19 Schülerinnen und Schüler ihre Nachweise entgegen, die 70 Stunden ehrenamtliche Arbeit innerhalb eines Schuljahrs dokumentieren. Die ehrenamtliche Tätigkeit verrichteten die Jugendlichen zum Beispiel in Kindergärten, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Altenheimen und in der Auffangstation für Landschildkröten. Hierbei profitierten beide Seiten: die Einrichtungen freuten sich über die Unterstützung und die Schüler sammelten wertvolle Erfahrungen für ihr späteres Berufsleben.