Kitzinger Polizeibericht

Aus Grundstück herausgefahren und

mit Auto zusammengestoßen

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen aus einer Grundstücksausfahrt heraus. Dabei stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen einen vorbeifahrenden Opel. Dieser wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Nicht aufgepasst: Auffahrunfall

richtet 5000 Euro Schaden an

Aus Unachtsamkeit fuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer am Dienstagnachmittag in Kitzingen an der Einmündung zur Staatsstraße 2271/Verbindungsstraße nach Mainsondheim auf einen vor ihm haltenden Dacia auf. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Fahrzeuge stoßen in der

Kreuzung zusammen



Am Dienstagnachmittag fuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen. An der Kreuzung zur Inneren-Sulzfelder-Straße bog die Frau nach links ab und übersah dabei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Audi. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Schaden von etwa 5000 Euro entstand.

Unbekannte stehlen Kupferfallrohr

von Einfamilienhaus

Ein Diebstahl ereignete sich in der Zeit vom 9. Februar, 8 Uhr, und 10. Februar, 16 Uhr, in der Raitzengasse in Sulzfeld. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein circa ein Meter langes Regenrinnenfallrohr aus Kupfer im Wert von etwa 200 Euro. Das Rohr war an der Hauswand eines Einfamilienhauses angebracht gewesen.

Teures Herrenfahrrad aus

Kitzinger Tiefgarage gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, ein Herrenfahrrad, das in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße in Kitzingen abgestellt war. Das Rad ist von der Marke Stranger, Typ Crux, Farbe weiß/schwarz und hat einen Wert von 600 Euro.

Ladendieb wollte Ware im Wert von 175 Euro

klauen und wurde erwischt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich am Dreistock in Kitzingen in einem Einkaufsmarkt ein Ladendiebstahl. Ein 30-jähriger Mann entwendete Ware im Wert von 175 Euro. Dabei wurde er vom Ladenpersonal beobachtet. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahles.

Beide Außenspiegel an geparktem

Auto abgetreten

Beide Außenspiegel haben unbekannte Täter an einem geparkten VW-Passat in Kitzingen abgetreten. Passiert ist das Ganze am Dienstag zwischen 6.30 und 12.30 Uhr in der Alten Poststraße. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Hinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.