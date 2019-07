Kitzinger Polizei überprüft 43 Motorradfahrer

Am Mittwoch führte die Polizeiinspektion Kitzingen in Zusammenarbeit mit der Motorradstaffel der Verkehrspolizei Biebelried eine vierstündige Motorradkontrolle im Stadtgebiet von Kitzingen durch. Wie die Polizei mitteilte, wurden im Rahmen dieser Kontrolle insgesamt 43 Zweiradfahrer samt Fahrzeugen überprüft.

In zwei Fällen endete die Fahrt noch am Kontrollort. Bei einem Motorradfahrer wurde festgestellt, dass sein montierter Auspuff zu laut war. Ein weiterer Fahrer, der sein Motorrad zurück lassen musste, hatte sogar sicherheitsrelevante Umbauten an seinem Motorrad vorgenommen und diese nicht eintragen lassen.

Außerdem fielen auch Ordnungswidrigkeiten, wie vergessene Versicherungsbescheinigungen oder Führerscheine an. An zwei Motorrädern wiesen die Reifen eine ungenügende Profiltiefe auf.