Kitzinger Papiertheater: Wo die Liebe wohnt

Das Papiertheater von Gabriele Brunsch in der Grabkirchgasse 4 in Kitzingen zeigt an den Samstagen, 14. und 21., und an den Sonntagen, 15. und 22. September, jeweils um 17 Uhr, das Märchen "Der schönste Augenblick". Die Miniatur-Kunst-Bühne will ihre Besucher ab sieben Jahren in eine Welt entführen, die märchenhaft ist, aber dennoch an die lebendige Gegenwart andockt, heißt es in der Mitteilung zu dem einstündigen Theaterstück. Es taucht in die Welt der "wahren Liebe" ein. Wo wohnt die Liebe? In New York? In Italien? Im Eis des Nordpols, im Chinesischen Meer oder vielleicht auf einer Bergalm? Reservierung erbeten unter Tel.: (09332) 8692.