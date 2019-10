Kitzinger Palmen ziehen ins Winterquartier

Königsplatz statt Karibik: In den warmen Monaten sorgt eine Palme mitten in Kitzingen für Urlaubsgefühle. Doch in der vergangenen Woche lag sie plötzlich ausgebuddelt da. Wo verbringt sie eigentlich die kalte Jahreszeit? Eine gute Gelegenheit, bei Stadtgärtner Manuel Schömig nachzufragen, wie die wärmeliebenden Pflanzen den unterfränkischen Winter überstehen.

In Kitzingen gibt es laut Schömig circa 50 Pflanzen wie den Oleander, die ins Winterquartier müssen. Dazu zählen zwölf Palmen, darunter das Exemplar vom Königsplatz. Die großen Palmen aus dem Freibad Kitzingen werden hier ebenfalls überwintern. Sie werden in einem Gewächshaus und Hallen vom Bauhof Kitzingen untergebracht.

Die Stadt Kitzingen habe vor 20 Jahren aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen veranlasst, die ersten Palmen im Freibad einzupflanzen. Sie dienten der Verschönerung und steigerten den Erholungsfaktor der Badegäste.

Weniger Wasser nötig

Warum hat die Stadt sich für Palmen entschieden? Diese sind laut dem Stadtgärtner bei den steigenden Temperaturen unserer Region im Sommer sehr gut gewappnet, denkt man an den Hitzerekord im Sommer 2015 zurück. Außerdem helfe es den Mitarbeitern des Bauhofes, da sie weniger Wasser benötigen als andere Pflanzen. Zudem mache ihnen die immer größere Hitze im Sommer nichts aus. Gedanke der Stadt Kitzingen sei es damals gewesen, mit den Palmen etwas Abwechslung in die Blumenstadt Kitzingen zu bringen.

Der Trend, Palmen in Städten und Gemeinden aufzustellen, ist in Unterfranken in den vergangenen Jahren vermehrt zu erkennen. Unter anderem zu erleben in Bad Kissingen, um bei den klimatischen Veränderungen im Sommer ein schönes Bild innerorts zu erzeugen.

Palme vom Königsplatz ist ein Einzelfall

Um die Palmen so schonend wie möglich zu behandeln, werden sie mit einem großen Topf im Frühjahr eingegraben und im Herbst abhängig von der Witterung wieder ausgebuddelt, um sie ins Winterquartier zu bringen. Sie müssen nur bei entsprechendem Wachstum in einen anderen Topf umgepflanzt werden.

Die Palme vom Königsplatz ist dabei besonders: Sie ist zur Zeit die einzige, die im Sommer ohne Topf eingegraben wird. Nur im Winter wird sie zum besseren Transport eingetopft.