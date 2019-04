Kitzingen vor 2 Stunden

Kitzinger Neubürger sollen "sich zu Hause fühlen"

"Sie wohnen nun dort, wo der Süden beginnt." Rund 120 Neubürger hieß Oberbürgermeister Siegfried Müller in der Rathaushalle willkommen. Er hoffe, dass sich die Neu-Kitzinger gut eingelebt haben, erste Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen konnten und sich rundum wohlfühlen. Mit rund 23 000 anderen Einwohnern wohnten sie jetzt "dort wo andere Urlaub machen." Das höre sich vielleicht etwas übertrieben an, aber in Kitzingen würden sie immer ein paar Sonnenstunden mehr erwarten als in anderen Regionen Bayerns."Wir sind seit August 2015 sogar die heißeste Stadt Deutschlands," so der OB. Die Neubürger seien in Kitzingen willkommen, sollten sich nicht nur wohl sondern auch "zu Hause" fühlen.