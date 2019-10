Kitzingen vor 3 Stunden

Kitzinger Kinderakademie beschäftigt sich mit Schlangen

Die Kinderakademie Kitzinger Land startet am Samstag, 26. Oktober, in die nächste Vorlesung. Dabei dreht sich alles um Schlangen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Hans Meyer und Christina Schuster erzählen über die Tiere, die schon vor Millionen Jahren die Erde bevölkerten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, echte Schlangen gemeinsam mit den Eltern anzuschauen. Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung findet von 10.30 bis 11.15 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen statt und richtet sich an Kinder im Grundschulalter aus dem Landkreis Kitzingen. Eine Anmeldung ab Montag, 21. Oktober, ist erforderlich unter www.kitzingen.de oder unter Tel.: (09321) 9281104.