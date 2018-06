Kitzinger Kinder lernen den neuen Bischof kennen

Der Kinderchor von St. Johannes in Kitzingen war im Juni beim Kinderchortag des Bistums Würzburg mit von der Partie. Die Veranstaltung wurde vom Diözesanen Kinderchorverband „Pueri Cantores“ organisiert. Wie es in einer Pressemitteilung der Kantorei heißt, waren über 300 Mädchen und Buben aus ganz Unterfranken bei diesem Ereignis in Lohr dabei. Der Höhepunkt: Die Chöre gestalteten einen Gottesdienst mit dem neuen Bischof Franz Jung, der sich sehr laut Pressemitteilung freute, die jungen Sängerinnen und Sänger der einzelnen Chöre kennenzulernen.