Kitzinger Karnevalsgesellschaft eröffnet 68. Faschingsession

Mit Krapfen, Glühwein und einem Geburtstagsständchen für Kitzingens Oberbürgermeister Müller eröffnete die Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) am Montag pünktlich um 11.11 Uhr die Karnevalsession unter dem diesjährigen Motto "Manege frei für die Narretei". Präsident Rainer Müller begrüßte zahlreiche Narren am Kitzinger Falterturm und gab schon einen Vorgeschmack auf das Programm für 2020: Am 31. Januar 2020 findet die erste Frauensitzung um 19.33 Uhr in der Fastnachakademie Kitzingen statt, am 7. Februar 2020 um 19.11 Uhr folgt dann die zweite Weinselige Narrensitzung – ebenfalls in der Fastnachtakademie. Die große Rosenmontagssitzung startet am 24. Februar 2020 um 18.33 Uhr in der Florian-Geyer-Halle.

Zwischen Schunkelliedern und Schlappmaulsong erhielt Jürgen Pelzing am Montag am Falterturm eine vorzeitige Ehrennadel für seine jahrelange Mitgliedschaft im KiKaG und seinen Einsatz. Der Träger des Schlappmaulordens wird am kommenden Freitag bekanntgegeben.