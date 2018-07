Kitzingen vor 49 Minuten

Kitzinger Jagdhornbläser erfolgreich beim Landeswettbewerb

Eifriges Proben hat für die Jagdhornbläsergruppe der Kreisgruppe Kitzingen im bayrischen Landesjagdverband (BJV) den ersehnten Erfolg gebracht. Beim Landesbläserwettbewerb des BJV in Dinkelsbühl trat sie in der Kategorie an, in der Parforce- und Fürst-Pless-Hörner gemeinsam Signale blasen. Die Truppe unter der Leitung von Sebastian Fleischmann erreichte eine hohe Punktzahl, die die Voraussetzung dafür ist, um in die Gold-Wertung zu kommen.