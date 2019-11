Kitzingen vor 22 Minuten

Kitzinger Innenstadt gesperrt wegen Abbaus des Marktcafé-Krans

Die Bauarbeiten des geplanten mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Stelle des ehemaligen Marktcafés in der Kitzinger Innenstadt sind weit voran geschritten. So konnte der Kran, der für reichlich Enge in der Marktstraße sorgte, am vergangenen Samstag abgebaut werden. Dafür musste ein 100 Tonnen schwerer Kran anrücken, mit dem die einzelnen Teile des Marktcafé-Krans befördert wurden. Um die Fußgänger nicht zu gefährden, wurde ein Teil des Marktplatzes bis hinauf zur Herrnstraße gesperrt. Die Arbeiten, die mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden waren, dauerten von 7.30 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein. Besonders die Einzelhändler sind nun froh, dass der Kran gewichen ist und pünktlich zur Weihnachtszeit wieder Normalität einkehrt.