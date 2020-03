Kitzinger Gericht: Dieb und Betrüger kommt auf 300 Straftaten

20 Diebstähle und 280 Betrugsfälle: 300 Straftaten in einer Verhandlung hat das Kitzinger Schöffengericht nicht alle Tage. Ein 38-Jähriger hat diese Serie hingelegt. Das Gericht hat den mehrfach vorbestraften Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Bewährung gibt es bei dieser Strafhöhe nicht mehr.

Über eineinhalb Jahre hinweg hat der Mann bei einem namhaften Hersteller von Werkzeugen für den Innenausbau 20 Mal zugeschlagen und kleine Maschinen, Ersatzteile oder Zubehör im Rucksack aus dem Betrieb getragen. Gesamtschaden: 27 693 Euro. Die Beute hat er in 280 Anzeigen im Internet angeboten und für gut 17 000 Euro verkauft. Das Gericht ging in allen Fällen von einem gewerbsmäßigen Vorgehen aus, was sich strafverschärfend auswirkt.

Angeklagter stiehlt die Maschinen marktgerecht

Seine hohen Schulden nannte der Mann als Grund für die Diebstahlserie. Die hat er zwei Monate nach Arbeitsbeginn im September 2017 gestartet. Er war in der Endmontage von Spritzgeräten beschäftigt und hat immer wieder Geräte oder Einzelteile mitgehen lassen. 20 Diebstähle wurden schließlich angeklagt, vermutlich waren es mehr. "Ich habe mich vorher informiert, ob das zu verkaufen ist", sagte er dem Gericht. Nachdem es einen Markt gab, hat er die Beute verkauft und mit dem Geld Schulden getilgt.

Im Mai 2019 ist er aufgeflogen. Kunden des Spritzgeräteherstellers waren auf die Angebote im Internet aufmerksam geworden und hatten das Unternehmen informiert. Dieses organisierte einen Testkauf. Die Bestellung funktionierte. Das Päckchen kam an, samt der kompletten Adresse des Angeklagten. Als auch noch das Konto für die Ebay-Überweisungen mit dem Gehaltskonto des Mitarbeiters übereinstimmte, war der Fall klar. Die Ermittlungen liefen an. Der Mann räumte alles ein und landete auf der Anklagebank. Nicht zum ersten Mal übrigens. Nur einen Monat, bevor er mit den Diebstählen begonnen hat, war er zu 21 Monaten verurteilt worden, damals noch auf Bewährung. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 173 Fällen verurteilt worden. Der Mann war monatelang ohne Führerschein für einen Paketdienst unterwegs gewesen. Hinzu kamen Verurteilungen wegen Betrugs. Und auch ein Diebstahl steht im Bundeszentralregister.

Das Vorstrafenregister ist gut gefüllt

"Sie wissen, dass das heute nicht gut ausgehen kann", hatte Richterin Helga Müller als Vorsitzende des Schöffengerichts gleich zu Beginn erklärt. So kam es auch. Einschlägige Vorstrafen, offene Bewährung, eine enorme Rückfallgeschwindigkeit und die hohe Zahl der Straftaten: Die Staatsanwaltschaft kam auf eine Gesamtstrafe von vier Jahren. Die Verteidigung hatte mit Blick auf das "umfassende Geständnis" zwei Jahre sechs Monate für ausreichend gehalten. Am Ende wurden es die drei Jahre und drei Monate. Die fast 28 000 Euro muss der Mann als Wertersatz zurückzahlen.

Job, Freundin, Wohnung – alles weg. Hinzu kommen hohe Schulden und kein Geld. Da bleibt als einzige Perspektive: Der Einzug in den Knast und damit die Chance auf ein Dach über dem Kopf. "Für sie ist im Moment alles zusammengebrochen, nur weil sie den falschen Weg gewählt haben, um ihre Schulden los zu werden", sagte Müller am Ende der Verhandlung. In dieser blieb übrigens eine Frage offen: Warum sind die Diebstähle bei der hohen Schadenssumme dem Betrieb nicht früher aufgefallen? Immerhin hat es während der Zeit zwei Inventuren gegeben. Ein Firmenvertreter dazu: "Da muss sich wohl der eine oder andere bei uns Gedanken machen."