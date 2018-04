"Kitzinger Frühling" lässt großen Ansturm erwarten

Fränkische und französische Kulinarik, bunte Blumen und glänzende Autos, Schnäppchen und Gewinnspiele der Geschäftswelt und des Stadtmarketingvereins laden zum „Kitzinger Frühling“ ein. Am Sonntag, 15. April, wird die Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr zur Fußgängerzone und Feiermeile. Die Geschäfte haben geöffnet. Im Stadtteil Etwashausen findet zeitgleich der Tag der offenen Gärtnereien statt.

Aktionsbereiche für die Kinder

Den äußeren Rahmen des „Kitzinger Frühlings“ bildet traditionell der verkaufsoffene Sonntag mit Automeile sowie Handwerker- und Dienstleister-Stände von der Kaiserstraße über die Luitpold-, Falter- bis zur Ritterstraße. Aktionsbereiche für Kinder sind über die Innenstadt verteilt. In der Ritterstraße findet zusätzlich ein Ponyreiten statt. Die Feuerwehr demonstriert im oberen Teil der Kaiserstraße mit Übungen ihre Leistungsfähigkeit.

Zu den Besonderheiten gehört in diesem Jahr der französische Genussmarkt am Platz der Partnerstädte, der von Freitag bis Sonntag stattfindet. Das Fastnachtmuseum in der Luitpoldstraße informiert bei zwei Baustellenbesichtigungen am Sonntag um 14.30 und um 16 Uhr über den Baufortschritt der Fastnacht Akademie.

Neue Konzepte für ehemalige Geschäfte

Zwei ehemalige Geschäfte werden zum „Kitzinger Frühling“ wieder mit Leben gefüllt: Im alten Glashaus werden Bio-Gemüse und andere Gartenerzeugnisse verkauft. Der ehemalige Egerer-Modeladen präsentiert Vintage- und Retro-Möbel, neu und gebraucht, und der Verein Aplawia bietet gebrauchte Möbel in der Rathaushalle an. Über die Innenstadt verteilt finden sich zahlreiche Essens- und Getränkeangebote der Gastronomen.

Für musikalische Unterhaltung sorgen „Spink“ „Retale“ und „Donny Vox“. Die Brücke nach Etwashausen schlägt ein Fahrrad- und E-Bike-Testparcours auf der Alten Mainbrücke.

Mit dem Bus in die Gärtnerei

Mit einem halbstündlichen Shuttle-Service können die Pendler zwischen der Innenstadt und den Etwashäuser Gärtnereien hin und her pendeln. Wer die Automeile aufmerksam abläuft, wird drei Fahrzeuge finden, die mit Luftballons gefüllt sind. Wer die Anzahl der Ballons richtig schätzt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Als Gewinne locken drei Mal je eine Wochenende mit einem Fahrzeug nach Wahl.