Kitzinger Freie Wähler nominieren für Stadt- und Kreistagswahl

60 Mitglieder und Gäste sind laut einer Pressemitteilung zur Nominierungsversammlung der Freien Wähler FBW Kitzingen im Sportheim in Hoheim gekommen. Die anwesenden Kandidaten für die Kreistags- und Stadtratswahl am 15. März 2020 stellten sich den Anwesenden vor und stimmten diese zufrieden, wie es in der Mitteilung heißt. Die Freien Wähler FBW Kitzingen bilden eigenen Angaben nach auf der Stadtrats- und Kreistagsliste die gesamte gesellschaftliche Mitte ab. Diese enthielten Kandidaten aller Stadtteile und VG-Gemeinden, aus Handwerk, medizinischer Versorgung und Pflege, Verwaltung, Industrie, Kultur und Bildungsbetrieben, mit einem Hintergrund von Ausbildung bis Studium, Berufsstartern und Berufserfahrenen sowie Rentnern.

Mit dem Motto "machen statt reden" möchte der bereits nominierte FWB-OB-Kandidat, Uwe Pfeiffle, ein Plus an Attraktivität und Lebensqualität für den Standort Kitzingen schaffen. Im Schulterschluss mit dem Kreis stünden der Pressemitteilung zufolge viele Aufgaben an.

FBW-Kandidaten für die Stadtratswahl Die Kandidaten für den Kitzinger Stadtrat in der Reihenfolge ihrer Listenplätze: Uwe Pfeiffle, Manfred Freitag, Dietrich Hermann, Volker Spiegel, Christiane Denk, Gerd Heiser, Tobias Volk, Rudolf Sattes, Evi Luckert, Rolf Wenkheimer, Christoph Hofmann, Max Spiegel, Willi Hertlein, Jasmin Sattes, Michael Herbig, Uwe Graßl, Peter Enck, Ralph Hofmann, Karin Kohles, Lutz Heyne, Stefan Schweser, Otto Volk, Utta Poch, Sabine Schenkel-Drenkard, Werner Katzenberger, Bertram Poch, Thorsten Dennerlein, Monika Hirsch-Günther, Manuela Hofmann und Georg Wittmann. Ersatzkandidaten: Michael Poeschl und Günther Kohles. Damit treten von 30 Kandidaten 13 (43 Prozent) neue Kandidaten sowie drei amtierende Stadträte an. Der Frauenanteil der Gesamtliste beträgt 27 Prozent.