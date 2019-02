Kitzinger Bahnhof: Verhandlungen mit dem Investor laufen

Der Kitzinger Bahnhof bleibt vorerst geschlossen. Seit dem Verkauf sperren Vorhängeschlösser die beiden Eingangstüren zu. "Das Bahnhofsgebäude befindet sich nicht mehr im Besitz der DB AG. Bitte nutzen Sie den Weg um das Gebäude" steht auf den aufgehängten Schildern - dazu ein Pfeil um das Haus herum. Prinzipiell aber, und das ist die gute Nachricht, soll das wieder anders werden. Der Käufer hat signalisiert, das Gebäude "normal" als Bahnhof betreiben zu wollen. Vorgesehen sind eine DB-Fahrkarten-Agentur sowie Einkaufsmöglichkeiten.

Ein erstes Gespräch mit dem Käufer fand Anfang dieser Woche im Kitzinger Rathaus statt. Oberbürgermeister Siegfried Müller zog danach auf Anfrage dieser Zeitung ein positives Fazit und verwies auf "konstruktive Gespräche". Der neue Besitzer, eine Firma aus Hessen, sei durchaus "an einer Zusammenarbeit mit der Stadt interessiert". Es gebe, so der OB weiter, "eine grundsätzliche Bereitschaft" an einem Strang zu ziehen und die Entwicklung des Bahnhofes und des Umfeldes voranzubringen.

Neues Konzept Ende Februar

Der nächste Schritt sieht so aus: Bis Ende Februar, so das Versprechen des neuen Bahnhofbesitzers, werde er der Stadt "ein Konzept zukommen lassen", informierte Müller. Wann der Bahnhof wieder aufmacht, sei allerdings vorerst noch unklar. Für die Pendler heißt das, um das Gebäude herumzulaufen und auch die nächsten Wochen ungeschützt Wind und Wetter ausgeliefert zu sein. Zumal das Klo im Bahnhof ebenfalls unerreichbar ist, was schon für einigen Unmut bei den Reisenden gesorgt hat.