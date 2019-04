Kitzingens bunter Kräutergarten für Zuhause

Für mehr Artenvielfalt, für bunte Wiesen und essbare Nutzpflanzen. Die Stadt Kitzingen will nicht nur reden, sondern handelt. Mit vielen neuen Blühflächen in der Stadt, mit neu gepflanzten Bäumen und jetzt ganz aktuell mit Samentütchen für Zuhause für den eigenen Kräutergarten. Ab 1. Mai verteilt die Stadt ihre eigene Kräutermischung für Zuhause an die Bürger.

Passend zur Aussaatsaison gibt es am Mainfestival am Infostand auf der Alten Mainbrücke kostenlose Samentütchen mit Borretsch und Dill. Die Tütchen sind darüber hinaus natürlich ab sofort auch im Infobereich des Rathauses, in der Touristinformation, im Büro des Stadtmarketings, sowie in der Stadtbücherei, der vhs und im Bauhof erhältlich, heißt es in der Pressemitteilung.