Kitzingens Frühlingsbote Nummer eins steht in voller Blüte

Der spannende Termin ist immer der Palmsonntag: Da ist in Kitzingen Konfirmation und da stellt sich in jedem Jahr die Frage, blüht die Magnolie vor der Stadtkirche und taugt als Hintergrund für das Konfirmationsfoto oder nicht? In diesem Jahr war es eindeutig zu kalt. Kitzingens Frühlingsbote Nummer eins hat zwei Wochen länger gebraucht. Seit ein paar Tagen steht er aber in voller Blüte – und verliert schon wieder die ersten Blätter.