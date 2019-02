Kitzingens "Begrüner" Matthias Besch ist tot

Matthias Besch ist tot. Der Kitzinger starb mit 69 Jahren am vergangenen Samstag. Er prägte seine Heimatstadt 17 Jahre lang als Stadtgärtner. Unter seiner Leitung blühte die Stadt regelrecht auf: Mit seinen 16 Mitarbeitern sorgte er dafür, dass die Kitzinger Grünflächen eine bis dahin unbekannte Aufwertung erfuhren. "Um diese Truppe ist die Stadt Kitzingen zu beneiden", sagte er damals stolz.

Mit Besch kam Farbe nach Kitzingen; viele Blumenbeete gehen auf seine Initiative zurück. Mehr noch: Besch veränderte das Stadtbild mit Neuanlagen am Mainufer, in der Glauberstraße, am Landwehrplatz und im Rosengarten. Unter Besch bekam die Stadt zusätzliche Blickfänge. Als er sich im Herbst 2009 in den Ruhestand verabschiedete, betonte er: "Die Pflanzung von über 3000 Bäumen wird das Stadtbild noch in hundert Jahren prägen."

Vorreiter der Kleinen Gartenschau

Besch bereitete die Kleine Gartenschau für Kitzingen noch mit vor, die er als "einen großen Schritt in die Zukunft mit nachhaltiger Wirkung für die Erhöhung der Lebensqualität" sah. Kreativität, Schaffenskraft und Freude an der Arbeit – Besch war mit Leib und Seele Stadtgärtner und so etwas wie der erste große "Begrüner". Dafür wurde er 2002 mit dem Dr.-Erwin-Rumpel-Preis der CSU-Fraktion geehrt. Es war die Bestätigung dafür, dass die Kitzinger Stadtgärtner hervorragende Arbeit leisteten, die zu einem Markenzeichen geworden war.

In seinem Ruhestand blieb Besch aktiv und fit. Immer wieder startete er zu Segeltörns auf der Ostsee. Selbstverständlich blieb er ein Garten-Freund; dazu gesellten sich ausgedehnte Wanderungen. Außerdem schipperte er immer wieder auf dem Main herum, um von dort aus die Schönheit Kitzingens zu genießen. Zudem engagierte er sich im Segel- und Sportboot-Club.

Die Beerdigung ist am Freitag, 15. Februar, um 14.15 Uhr auf dem Neuen Friedhof.