Kitzingen vor 6 Stunden

Kitzingen zu Gast auf der Gartenschau Wassertrüdingen

Mit zwei Bühnenshows und einem Infostand am Städtetag der Gartenschau Wassertrüdingen lud die Kitzinger Touristinfo vor kurzem zum Besuch nach Kitzingen ein. Bei strahlendem Sonnenschein empfing der Kolping Musik-Corps mit Marsch-Rhythmen die Gäste zur Kitzingen-Show mit Gewinnspiel und Kandelschluck durch den Hofrat Jürgen Reitmeier und Hoheiten. Walter Vierrether und Vanessa Feineis leiteten durch das Programm und kürten die Gewinner, die unter anderem ein Wochenende in Kitzingen gewinnen konnten. Bei einem lukullischen Probierschluck der Weine der Gastlichen Fünf-Orte am Infostand konnten sich die Gäste informieren.