Kitzingen lädt Neubürger ein

Am Samstag, 13. April, um 11 Uhr lädt Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller alle Neubürger und die, die es noch werden wollen, in die Rathaushalle ein. Was das neue Zuhause zu bieten hat, möchte die Stadt bei einem Neubürgerempfang näher bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem erwarten die Gäste Veranstaltungs- und Freizeittipps, nützliche Adressen und Informationsmaterial.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer Stadtführung teilzunehmen. Eine Anmeldung für den Empfang (Personenzahl angeben) und die Stadtführung ist bis spätestens 5. April unter Tel. (09321) 201004 oder per E-Mail an: veranstaltung@stadt-kitzingen.de erforderlich.