Kitzingen geht auf große Deutschland-Tour

Wer in der Mai-Ausgabe der Bahn-Kundenzeitschrift "mobil" stöbert, wird spätestens auf Seite 12 eine nette Überraschung erleben: Fast auf einer Doppelseite präsentiert sich Kitzingen mit einem seiner schönsten Blicke. Samt Abendstimmung und Spiegelung der Häuserfront im Main.

Unter der Überschrift "Mein liebstes Stück Deutschland" sind die "mobil"-Leser aufgerufen, ihre Lieblingsplätze einzuschicken. Und er hat sich das nicht dreimal sagen lassen: Andreas Hensel aus Berlin. Der Schnappschuss stammt aus dem Sommer 2016. Damals schlenderte der Berliner an einem lauschigen Abend am Kitzinger Mainufer entlang – so wie er es immer macht, wenn er im Frankenland zu Besuch ist.

Regelmäßige Abstecher nach Iphofen

Das passiert jedes Jahr mehrmals, da der Architekten-Berater für die Firma Knauf im Norden Deutschlands tätig ist. Hin und wieder steht auch ein Abstecher in die Konzernzentrale nach Iphofen an. Gerne mit der Bahn, gerne auch mit Übernachtung in Kitzingen. Dazu gehört für den 56-Jährigen der Spaziergang am Main fast schon obligatorisch dazu. "Eine wirkliche schöne Ecke Deutschlands" sei der Landkreis Kitzingen, ist er immer noch so begeistert wie am ersten Tag.

Seinen Fotoapparat hat der Berliner bei den Spaziergängen fast immer dabei: Als begeisterter Hobby-Fotograf lässt er sich einen Sonnenuntergang wie im Sommer 2016 nur ungern entgehen. Angetan haben es ihm aber auch – schon von Berufs wegen – Architektur und Landschaft.

So hätte der 56-Jährige auch noch jede Menge andere Bilder einschicken können - am Ende aber entschied er sich doch für das vielleicht farbenfrohste Bild. Wenig später kam dann auch schon der Anruf aus der "mobil"-Redaktion mit der freudigen Nachricht: Ihr Bild ist in der nächsten Ausgabe dabei!

Auflage liegt bei knapp 500 000

So kam es, dass Kitzingen den gesamten Mai über auf große Deutschland-Tour ging: Die Zeitschrift liegt in den Bahnhöfen und in den ICE-, Intercity- und Eurocity-Zügen aus. Die Auflage liegt nach Angaben der Bahn bei fast 500 000, die gerne bei Zeitungen und Zeitschriften gemessene Reichweite bei 1,26 Millionen Leser. Somit, so die Bahn, sei man "Marktführer unter den monatlich erscheinenden Reisemagazinen".

"Eine wirklich schöne Ecke Deutschlands." Andreas Hensel über den Landkreis Kitzingen

Auf sein Abendstimmung-Bild hat Andreas Hensel inzwischen schon einige Reaktionen bekommen, vor allem viele Kollegen haben sich bei ihm gemeldet und zu der Aufnahme gratuliert. Von der Stadt Kitzingen kam derweil noch nichts – aber darum geht es dem Hobby-Fotografen auch gar nicht.

Allein das Gefühl, dass über eine Million Menschen sein Bild gesehen haben, macht den 56-Jährigen stolz. Und wer weiß, vielleicht zahlt sich das Kitzingen-Bild für ihn auch noch weiter aus: Unter allen, die Bilder zu der Serie "Mein liebstes Stück Deutschland" eingeschickt haben, wird ein Berlin-Aufenthalt verlost. Über die Anreise müsste sich Andreas Hensel dann allerdings keine Gedanken machen.