Kitzingen einst Stadt der 100 Weinhändler

Die Ausstellung über die Schum-Stätten am Rhein ist in der Alten Synagoge um eine Ausstellung zu Wein und Judentum in Kitzingen ergänzt. Bei der Eröffnung betrachteten (von links) Werner Kappelmann (Förderverein ehemalige Synagoge), die Referenten Jesco Graf zu Dohna und Susanne Urban sowie die Vorsitzende des Fördervereins Margret Löther die Darstellungen zu Kitzingen. Foto: Gerhard Bauer