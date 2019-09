Kitzingen auf dem Caravan Salon Düsseldorf vertreten

Auf der international größten Messe für Carvaning und Camping Düsseldorf wurden dem Publikum Trends gezeigt und Weltpremieren enthüllt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch ein Team der Touristinfo Kitzingen war vor Ort, um Besucher über die Vorzüge der Stadt am Main zu informieren. Am Kitzingen-Counter, am Stand von TopPlatz, schenkten die Weinprinzessinnen Eléna Bergmann und Lena Kobold-Bareiß fränkischen Wein aus und warben gemeinsam mit Vanessa Feineis, Touristinfo-Leiterin, für die Vorteile des Reisemobilstandortes Kitzingen. Am ersten Messewochenende waren bereits über 80 000 Besucher aus 75 Ländern auf der Ausstellungsfläche unterwegs – ein neuer Rekord.