Kitzingen: Mann verletzt sich bei Sturz von E-Roller schwer

Am späten Samstagabend war ein 32-jähriger Kitzinger mit seinem Elektro-Roller in der Innenstadt von Kitzingen unterwegs. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen überquerte er von der Straße „Am Stadtgraben“ kommend trotz roter Ampel und ohne die Geschwindigkeit zu verringern die B 8 zur Wörthstraße. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Um dort nicht gegen den Bordstein zu stoßen versuchte der Mann nach links auszuweichen und stürzte dadurch von seinem E-Roller. Der 32jährige trug keinen Schutzhelm und zog sich deshalb schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger eingeschaltet, teilte die Polizei mit. An dem E-Scooter war auch kein Versicherungskennzeichen angebracht.