Kitzingen: Landrätin ernennt Dr. Gramlich Versorgungsarzt

Um mit der Corona-Krise im Landkreis besser umgehen zu können, hat Landrätin Tamara Bischof Dr. Edgar Gramlich zum Versorgungsarzt für den Landkreis ernannt. Dr. Gramlich ist ab sofort das Bindeglied zwischen der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt und den niedergelassenen Ärzten im Landkreis Kitzingen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.